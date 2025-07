Golf, Ryder Cup: Francesco Molinari nominato vice capitano del Team Europe

Il 42enne torinese, laureato in Economia Aziendale, ha giocato e vinto tre Ryder Cup rispettivamente nel 2010, 2012 (negli Usa, pareggiò con Tiger Woods nel match di singolo) e 2018 quando, a Parigi, diventò il primo giocatore continentale a imporsi in tutti e cinque gli incontri disputati, siglando così il nuovo record (imbattibile) europeo. Francesco ha scritto tante pagine di rilievo nella storia del golf nazionale e nel 2018 è stato il primo italiano a vincere un Major (The Open a Carnoustie, in Scozia). Nel suo anno da ricordare si è imposto nel BMW PGA Championship (a Wentworth, in Inghilterra) e nella Race To Dubai (ordine di merito) del DP World Tour, ricevendo per le sue imprese prima il Collare d'Oro (massima onorificenza dello sport italiano) e poi il premio World Sport Star of the Year agli UK Sports Personality of The Year Awards. Nel suo palmares sei successi sul circuito europeo, Major compreso, e due sul PGA Tour, al netto del Major stesso. Oltre a una World Cup (2009 con il fratello Edoardo in Cina).