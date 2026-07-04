Wimbledon, Bolelli-Vavassori agli ottavi nel doppio maschile

04 Lug 2026 - 15:56
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Simone Bolelli e Andrea Vavassori raggiungono per la prima volta come coppia gli ottavi di finale in doppio maschile a Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club. Numeri 4 del tabellone, i due azzurri hanno sconfitto 6-1 6-4 l'olandese Jesper De Jong e il francese Valentin Royer. Per un posto nei quarti di finale affronteranno per la prima volta una coppia di ex numeri 1 del mondo di doppio: lo statunitense Austin Krajicek e il croato Nikola Mektic, teste di serie numero 14. 

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