Wimbledon, Bellucci supera primo turno: Crawford battuto in rimonta

Il primo sorriso italiano a Wimbledon è di Mattia Bellucci. Forte di 21 ace, il tennista azzurro batte Oliver Crawford in rimonta con il punteggio di 6-7(2) 6-3 6-4 6-4 e festeggia la prima vittoria a Wimbledon. Particolarmente convincente al servizio, il lombardo, che ha perso solo sei punti quando ha messo in campo la prima e non ha concesso palle break. Bellucci, numero 73 del mondo, incontrerà adesso al secondo turno il ceco Jiri Lehecka, n. 25 e testa di serie n. 23, che ha sconfitto 4-6 6-2 6-2 7-6(0) il boliviano Hugo Dellien (79).