Wimbledon: aumenta il montepremi e addio ai giudici di linea

Al campione del torneo di singolare maschile e alla campionessa di singolare femminile andranno tre milioni di sterline (3,5 milioni di euro), 300 mila in più ciascuno rispetto allo scorso anno. Previsto un aumento del 4% per i vincitori del doppio maschile e femminile, che guadagneranno 680.000 sterline (poco meno di 800 mila euro), e un aumento del 3% per i vincitori del doppio misto, che riceveranno 135.000 sterline (poco meno di 160 mila euro). I giocatori di singolare eliminati al primo turno riceveranno 66.000 sterline (77 mila euro), ovvero il 10% in più rispetto all'anno scorso.