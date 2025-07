Basket, Cancellieri: "Stimolante prima di campionato in casa contro Cantù"

"Sono felice di iniziare il campionato in casa, con una sfida affascinante contro una piazza storica come Cantù. Sarà un avvio stimolante". Lo ha detto Massimo Cancellieri, coach di Dolomiti Energia Trentino, commentando l'avvio tra le mura casalinghe della dodicesima stagione in Lba contro la neo promossa Pallacanestro Cantù. La prima trasferta stagionale invece sarà l'11 ottobre sul campo della Germani Brescia, poi per la terza giornata il rientro a Trento per la sfida contro Derthona. Tra gli appuntamenti di rilievo spicca la quinta giornata, quando a Trento arriverà la Virtus Olidata Bologna.