Wimbledon, Arnaldi: "Occasione giusta per esprimermi al 100% sull'erba"

28 Giu 2026 - 15:41
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"Ora sto bene. A Parigi è stato… non so esattamente cosa… sicuramente un virus o qualcosa del genere, ma è durato due o tre giorni. Poi piano piano ho ricominciato ad allenarmi e siamo andati sull'erba, perché so che quando cambio superficie il piede mi dà ancora un po' fastidio".

Dopo la cavalcata parigina (stoppato da un virus con conseguente forfait nella semifinale contro Cobolli), Matteo Arnaldi non vede l'ora di dimostrare che quello nello Slam francese non è stato un exploit isolato. "Lo sappiamo, io e il mio team sappiamo come gestirlo e per questo motivo abbiamo giocato Eastbourne e siamo arrivati qui abbastanza presto, per passare più tempo sull'erba e adattarci. Dopo Parigi - ha rassicurato il ligure a proposito delle sue condizioni fisiche - ho grande fiducia, qui a Wimbledon però non ho mai vinto una partita; quindi, l'obiettivo principale sarà vincere un match in un posto dove sono sempre stato sfortunato. Per due anni ho avuto problemi fisici e poi un anno [nel 2024] ho perso al quinto, da due set a zero sopra, con Tiafoe che sull'erba gioca bene. So che posso far bene, ma deve arrivare questa prima vittoria". 

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