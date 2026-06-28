Wimbledon, Arnaldi: "Occasione giusta per esprimermi al 100% sull'erba"

Dopo la cavalcata parigina (stoppato da un virus con conseguente forfait nella semifinale contro Cobolli), Matteo Arnaldi non vede l'ora di dimostrare che quello nello Slam francese non è stato un exploit isolato. "Lo sappiamo, io e il mio team sappiamo come gestirlo e per questo motivo abbiamo giocato Eastbourne e siamo arrivati qui abbastanza presto, per passare più tempo sull'erba e adattarci. Dopo Parigi - ha rassicurato il ligure a proposito delle sue condizioni fisiche - ho grande fiducia, qui a Wimbledon però non ho mai vinto una partita; quindi, l'obiettivo principale sarà vincere un match in un posto dove sono sempre stato sfortunato. Per due anni ho avuto problemi fisici e poi un anno [nel 2024] ho perso al quinto, da due set a zero sopra, con Tiafoe che sull'erba gioca bene. So che posso far bene, ma deve arrivare questa prima vittoria".