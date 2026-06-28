Tennis: ranking Wta, Paolini scivola al n.17, guida sempre Sabalenka

28 Giu 2026 - 16:01
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Quasi nessuna variazione in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA con un giorno d'anticipo: lunedì a Londra scatta il torneo di Wimbledon, terzo Slam dell'anno. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros), perde altre tre posizioni ed è 17esima. Alle sue spalle, scende due gradini Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 46. Una sola variazione nella top ten mondiale, che non è una 'new entry' ma un ritorno. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka con 947 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda, anche se piuttosto deludente fin qui sui prati, che conferma il 'best ranking'. Sul terzo gradino del podio, stabile la polacca Iga Swiatek, che ha in scadenza la 'cambiale' del titolo di Wimbledon. Il ritorno nell'élite mondiale, dopo soltanto una settimana, è quello della ceca Karolina Muchova, che grazie al successo a Bad Homburg (terzo titolo in carriera, secondo in stagione) guadagna due posizioni.

Ultimi video

02:49
CLIP RED BULL CERRO ABAJO 2025 - POV VINCITORE (ROGER VIEIRA) 24/06 SRV

Non chiudete gli occhi: il vincitore del Red Bull Cerro Abajo 2025 ha visto cose che…

03:51
Redbull - Cerro Abajo: la discesa di Adrien Loron

Redbull - Cerro Abajo: la discesa di Adrien Loron

03:53
Redbull - Cerro Abajo: la discesa di Johannes Fischbach

Redbull - Cerro Abajo: la discesa di Johannes Fischbach

03:20
Redbull - Cerro Abajo: la discesa di Pedro Ferreira

Redbull - Cerro Abajo: la discesa di Pedro Ferreira

03:55
Redbull - Cerro Abajo: la discesa di Julian Steiner

Redbull - Cerro Abajo: la discesa di Julian Steiner

03:46
Redbull - Cerro Abajo: la discesa di Francesco Colombo

Redbull - Cerro Abajo: la discesa di Francesco Colombo

03:30
Redbull - Cerro Abajo: la discesa di Sam Blenkinsop

Redbull - Cerro Abajo: la discesa di Sam Blenkinsop

03:38
Redbull - Cerro Abajo: la discesa di Gabriel Giovannini

Redbull - Cerro Abajo: la discesa di Gabriel Giovannini

01:10
A Sayf 'piace tanto' il Red Bull Cerro Abajo: "Genova, bici, mare: mentalizzati"

A Sayf 'piace tanto' il Red Bull Cerro Abajo: "Genova, bici, mare: mentalizzati"

02:06
Genova Live

Genova Live

01:59
110 FPI Roma Boxing Night

110 FPI Roma Boxing Night

01:48
Red Bull Cerro Abajo: tutti i segreti

Red Bull Cerro Abajo: tutti i segreti

01:24
DICH CECCON SETTECOLLI DICH

Ceccon deluso: "Gara nemmeno da commentare. Pronto per gli Europei"

03:56
DICH BARELLI PRES FEDERNUOTO DICH

Federnuto, Barelli: "Ceccon ci darà ancora tante soddisfazini"

00:31
Red Bull Cerro Abajo: domenica 28 giugno alle 17.25

Red Bull Cerro Abajo: domenica 28 giugno alle 17.25

02:49
CLIP RED BULL CERRO ABAJO 2025 - POV VINCITORE (ROGER VIEIRA) 24/06 SRV

Non chiudete gli occhi: il vincitore del Red Bull Cerro Abajo 2025 ha visto cose che…

I più visti di Altri Sport

CLIP RED BULL CERRO ABAJO 2025 - POV VINCITORE (ROGER VIEIRA) 24/06 SRV

Non chiudete gli occhi: il vincitore del Red Bull Cerro Abajo 2025 ha visto cose che…

DICH SCHWAZER 1TO1 ESCLUSIVA DICH

Schwazer e le nuove accuse di doping: "Sono innocente ma non mi difenderò più"

DICH SCHWAZER CONFERENZA STAMPA DICH

Schwazer: "Io sono innocente. Ma non mi difenderò più"

MCH MARQUEZ PROLUNGA CON DUCATI video libero da diritti MCH

Marquez, le prime parole dopo il rinnovo in Ducati

PROMO 20 RED BULL CERRO ABAJO 22/06 SRV

Red Bull Cerro Abajo: domenica in diretta sul 20 la gara più folle del mondo

DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:23
Tennis, Wimbledon: infortunio in allenamento, Bellucci dà forfait
18:06
MotoGP, Bezzecchi dimesso dall'ospedale: nessuna conseguenza seria dopo la terribile caduta
17:24
F1, Vasseur: "Austria pista non adatta a Ferrari, ora dobbiamo reagire"
17:21
Golf: lo spagnolo Chacarra vince l'Open d'Italia, 11° Cristoni
16:20
Ciclismo: Longo Borghini campionessa italiana, vittoria in solitaria a Pordenone