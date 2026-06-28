Tennis: ranking Wta, Paolini scivola al n.17, guida sempre Sabalenka

Quasi nessuna variazione in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA con un giorno d'anticipo: lunedì a Londra scatta il torneo di Wimbledon, terzo Slam dell'anno. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros), perde altre tre posizioni ed è 17esima. Alle sue spalle, scende due gradini Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 46. Una sola variazione nella top ten mondiale, che non è una 'new entry' ma un ritorno. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka con 947 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda, anche se piuttosto deludente fin qui sui prati, che conferma il 'best ranking'. Sul terzo gradino del podio, stabile la polacca Iga Swiatek, che ha in scadenza la 'cambiale' del titolo di Wimbledon. Il ritorno nell'élite mondiale, dopo soltanto una settimana, è quello della ceca Karolina Muchova, che grazie al successo a Bad Homburg (terzo titolo in carriera, secondo in stagione) guadagna due posizioni.