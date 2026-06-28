MotoGP: spaventosa caduta per Bezzecchi, finisce in ospedale

28 Giu 2026 - 15:19
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Aprilia ha comunicato che "a seguito della caduta durante il Gran Premio di Assen, Marco Bezzecchi è stato immediatamente ricoverato presso il Centro Medico del circuito, dove è stato sottoposto a una valutazione approfondita da parte dello staff medico, incluso il Direttore Medico della MotoGP, il Dott.Ángel Charte. Gli esami clinici iniziali hanno confermato che il pilota è pienamente cosciente e presenta una normale mobilità in tutti e quattro gli arti, senza segni immediati di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche. Tuttavia, a causa del forte dolore e cervicale derivante dall'impatto, l'équipe medica ha deciso di trasferire Bezzecchi all'Ospedale Universitario di Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen). Questo trasferimento gli consentirà di sottoporsi a esami diagnostici completi e scansioni specialistiche per escludere definitivamente eventuali lesioni sottostanti e garantire un percorso di recupero sicuro. Ulteriori aggiornamenti saranno condivisi non appena saranno disponibili i referti medici ufficiali dell'ospedale".

Bezzecchi, che spavento! Le foto della caduta del pilota italiano durante il GP d'Olanda

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