Rugby, Azzurri allenatori per un giorno in una scuola a Tokyo

"Questi momenti sono importanti. È un po' come tornare bambini - ha dichiarato Monty Ioane - e sembra quasi di rivivere per qualche istante la nostra adolescenza. Come in passato, siamo stati accolti benissimo in Giappone. L'allenamento di oggi pomeriggio è il minimo che possiamo fare e speriamo che possa essere stata una esperienza utile per i ragazzi presenti. Noi ci siamo divertiti tantissimo e auguriamo loro di poterlo fare ogni volta che scenderanno su un campo da rugby".