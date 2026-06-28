Rugby, Azzurri allenatori per un giorno in una scuola a Tokyo

28 Giu 2026 - 15:25
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Primo giorno di allenamento per la Nazionale Italiana Maschile a Tokyo. Gli Azzurri, arrivati nella capitale giapponese nel tardo pomeriggio di venerdì 26 giugno, affronteranno i padroni di casa del Giappone sabato 4 luglio alle 17.40 locali (10.40 italiane) al Chichibunomiya Stadium nel match valido per l'esordio nel Nations Championship. 

Mattinata con il gruppo diviso tra avanti e trequarti con una prima parte di lavoro in palestra e - successivamente - focus su riunioni e skills. L'ultima parte della mattinata è stata dedicata a un allenamento collettivo - indoor - presso la Minami Kasai junior High school.

Nel pomeriggio una rappresentanza degli Azzurri ha fatto visita alla squadra di rugby Under 15 e Under 12 che si allena presso la stessa scuola. Monty Ionae, Louis Lynagh, Paolo Odogwu, Pablo Dimcheff, Malik Faissal insieme al tecnico azzurro delle skills - Philippe Doussy - hanno organizzato un allenamento insieme ai ragazzi presenti condividendo poi alcune esperienze personali e parte della carriera giovanile.

"Questi momenti sono importanti. È un po' come tornare bambini - ha dichiarato Monty Ioane - e sembra quasi di rivivere per qualche istante la nostra adolescenza. Come in passato, siamo stati accolti benissimo in Giappone. L'allenamento di oggi pomeriggio è il minimo che possiamo fare e speriamo che possa essere stata una esperienza utile per i ragazzi presenti. Noi ci siamo divertiti tantissimo e auguriamo loro di poterlo fare ogni volta che scenderanno su un campo da rugby". 

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