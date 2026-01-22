Wawrinka fa la storia, primo over 40 al 3° turno dal 1978: "Mi merito una birra"

Sinner-Ducksworth: le foto del match
Stan Wawrinka, già vincitore a Melbourne nel 2014, ha raggiunto il terzo turno dell'Australian Open a 40 anni e 296 giorni e ha scritto una pagina di storia dello Slam. Il campione svizzero, classe 1985, lo ha fatto nel modo più difficile, sfidando la fatica e avversari molto più giovani di lui e vincendo l'ultima battaglia dopo una maratona conclusa 4-6 6-3 3-6 7-5 7-6 contro il 21enne Arthur Gea.
Un risultato (ottenuto dopo 4 ore e 33 minuti) che sa di storia perché Wawrinka diventa il primo giocatore over 40 a raggiungere il terzo turno di uno Slam dai tempi di Ken Rosewall, nel 1978. Ad attenderlo Taylor Fritz, numero 9 della classifica Atp, e a chi gli cihedeva come farà a recuperare dalle fatiche dell'ultimo match, lo svizzero ha risposto sorridendo: “Non ne ho idea, ma ho visto una birra da qualche parte… direi che me la sono meritata".
