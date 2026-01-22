Wawrinka fa la storia, primo over 40 al 3° turno dal 1978: "Mi merito una birra"

Un risultato (ottenuto dopo 4 ore e 33 minuti) che sa di storia perché Wawrinka diventa il primo giocatore over 40 a raggiungere il terzo turno di uno Slam dai tempi di Ken Rosewall, nel 1978. Ad attenderlo Taylor Fritz, numero 9 della classifica Atp, e a chi gli cihedeva come farà a recuperare dalle fatiche dell'ultimo match, lo svizzero ha risposto sorridendo: “Non ne ho idea, ma ho visto una birra da qualche parte… direi che me la sono meritata".