Vuelta: Brennan conquista la quarta vittoria in volata

08 Set 2026 - 19:00
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Matthew Brennan ha conquistato la quarta vittoria in volata dall'inizio della Vuelta, aggiudicandosi la 16/a tappa a La Rabida, in Andalusia. Giornata tranquilla per lo spagnolo Enric Mas, che ha conservato la maglia gialla di leader. Brennan, 21 anni, ha preceduto il francese Bryan Coquard e i belgi Vito Braet e Jordi Meeus, in una frazione controllata dalla sua squadra Visma-Lease a Bike. Il britannico ha ceduto solo in uno sprint di gruppo, quello vinto da Bryan Coquard nell'8/a tappa a Xeraço. "Il mio obiettivo iniziale era vincere una tappa. E' importante ricordare che questa Vuelta è il mio primo Grande Giro. Quindi quattro vittorie, e sei in totale per la squadra, sono assolutamente incredibili", ha commentato Brennani. E' vero che i migliori velocisti del mondo (Merlier, Milan e Philipsen, tra gli altri) non sono in Spagna, "ma bisogna saper dare il massimo, e Matthew gestisce bene la pressione nonostante la sua giovane età", ha commentato il suo capitano, Wout Van Aert. Il belga, due volte vincitore di tappa, è stato determinante per il successo del suo giovane compagno di squadra.

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