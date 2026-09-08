Basket: Mondiali donne, domani azzurre in campo contro l'Australia

08 Set 2026 - 17:01
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"Win or Go Home". Domani per la Nazionale Femminile, impegnata nella FIBA Women's World Cup a Berlino, arriva il primo impegno da 'dentro o fuori'. Le Azzurre scenderanno in campo alle ore 20.45 alla Berlin Arena per affrontare l'Australia, chi vince sfiderà il giorno successivo la Spagna nel Quarto di finale. Dopo il netto ko con la Cina, le Azzurre hanno utilizzato la giornata di oggi per ricaricare le batterie in vista di una sfida che si preannuncia durissima, contro l'Australia medaglia di Bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e da sempre una delle realtà più competitive della pallacanestro femminile a livello mondiale. Allenamento nel pomeriggio alla Berlin Arena e domani mattina seduta di tiro. Nessun problema fisico per la squadra di coach Capobianco, attesa a una reazione dopo la prova incolore offerta ieri. In ogni caso le Azzurre affronteranno la squadra numero 2 del Ranking Mondiale, dopo aver sfidato in sequenza la numero 1 (Team Usa) e la numero 4 (Cina). Sono 11 i confronti totali tra l'Italia e l'Australia, il bilancio complessivo sorride alle Opals con 8 vittorie. Il primo precedente risale al 22 aprile 1967 a Praga (Cecoslovacchia), in occasione del Mondiale. In quell'occasione a imporsi furono le australiane col punteggio di 51-56. L'ultimo precedente risale al 30 maggio 2015 a Caorle, per un'amichevole. La nostra vittoria più larga è arrivata proprio in quella occasione (72-56). La peggior sconfitta è invece datata 4 giugno 1994 ad Adelaide (Mondiale), quando le padrone di casa si imposero 51-73 (-22). Partita ovviamente attesa, per l'Italia che può tornare nelle prime otto di un Mondiale a distanza di 47 anni dal quinto posto centrato in Corea nel 1979. Sfida doppiamente speciale per Cecilia Zandalasini, che domani giocherà la sua partita numero 100 con la Maglia della Nazionale. La sua prima l'11 dicembre 2012 a Orvieto contro l'Azzurra, squadra locale. Cecilia esordì segnando 7 punti, a soli 16 anni. 

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