Volley: Europei maschili, Azzurri di De Giorgi arrivati a Napoli

08 Set 2026 - 16:32
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È cominciata l'avventura della Nazionale maschile ai Campionati Europei maschili 2026. Gli azzurri sono arrivati oggi a Napoli e dove giovedì 10 settembre saranno impegnati alle ore 21.05 nella partita inaugurale in Piazza del Plebiscito contro la Svezia. Giannelli e compagni, dopo aver sostenuto l'ultima settimana di collegiale a Firenze, sono pronti a lanciarci nell'avventura continentale nella quale l'Italia è vicecampione in carica dopo l'argento conquistato nell'edizione 2023. Oggi gli azzurri subito a lavoro con una seduta di allenamento a porte chiude presso la venue di gioco allestita in Piazza del Plebiscito, dove potranno saggiare subito le condizioni di gioco all'aperto. Domani sera, invece, all'allenamento previsto dalle ore 19.30 alle 21 sarà invece concesso ai media accreditati di accedere all'impianto nei primi dieci minuti della sessione di allenamento. Domani, invece, alle ore 11.30 presso il Comune della città partenopea (Sala Giunta, Palazzo San Giacomo) si terrà la conferenza stampa di presentazione del match inaugurale dei Campionati Europei Maschili. Alla conferenza prenderanno parte anche il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi e il capitano azzurro Simone Giannelli. 

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