Volley: ecco gli azzurri per gli Europei al via a Napoli

Appena spente le emozioni dell'Europeo femminile, dove le azzurre hanno accarezzato un titolo sfumato solo al tie break, il testimone dell'Italvolley passa nelle mani dei ragazzi di Ferdinando De Giorgi. Giovedì prossimo, a Napoli contro la Svezia, è previsto il loro esordio nel torneo continentale co-ospitato dall'Italia, sede di semifinali e finali, in programma il 26 e 27 settembre a Milano. Una spinta in più per Simone Giannelli e compagni, che cercheranno di riprendersi il trofeo conquistato nel 2021 e sfiorato nel 2023. A due giorni dal via, il ct ha diramato la lista ufficiale dei 14 convocati, tra cui spicca il nome di Alessandro Michieletto, al rientro dopo un lungo stop per infortunio. De Giorgi, vista anche la durata del torneo, è fiducioso di poter utilizzare lo schiacciatore dell'Itas Trentino, ma nel suo ruolo ha chiamato anche Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Luca Porro e Francesco Sani. A guidare il gioco sarà ovviamente capitan Giannelli, affiancato nel ruolo di palleggiatore da Riccardo Sbertoli. La lista comprende poi i centri Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti e Pardo Mari, gli opposti Yuri Romanò e Kamil Rychlicki e i liberi Fabio Balaso e Gabriele Laurenzano. Tutti i convocati sono già a Napoli e hanno sostenuto una seduta di allenamento a porte chiuse presso la venue di gioco allestita in piazza del Plebiscito, per saggiare subito le condizioni di gioco all'aperto per la partita cui assisterà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'Europeo, ospitato anche da Bulgaria, Finlandia e Romania, vede in lizza 24 rappresentative e la nazionale italiana è inserita nella pool A, con Svezia, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.