Sei Nazioni, Lamaro: "A Dublino sarà dura, dobbiamo migliorare rispetto alla Scozia"
L'Italia del Rugby riparte da Dublino per la seconda giornata del Sei Nazioni, dopo l'esordio vittorioso a Roma contro la Scozia. Capitan Michele Lamaro mette in guardia in compagni azzurri alla vigilia: "L'Irlanda ha avuto qualche giorno in più per allenarsi e vuole riscattare la sconfitta con la Francia, quindi sarà dura: dobbiamo prepararci al meglio ed essere pronti ad affrontare una battaglia. Noi vogliamo fare la nostra partita e provare ad avere continuità di prestazione".
Per Lamaro, meglio pensare a una partita alla volta e non fare voli con la fantasia: "Obiettivi troppo a lungo termine possono distoglierci da quello che effettivamente possiamo controllare, ora ci serve migliorare partita dopo partita la nostra prestazione. Ovviamente non smettiamo mai di sognare e scendiamo sempre in campo per vincere, ma come abbiamo sempre detto il risultato passa dalla prestazione, e quella di Dublino dovrà essere ancora migliore di quella contro la Scozia".
Qui torna l'analisi della sfida contro la Scozia. Nonostante il successo ci sono tante cose da migliorare: "Sabato scorso nel secondo tempo non siamo riusciti a essere sempre dominanti nel gioco aereo, e l'Irlanda invece lo ha reso una delle sue armi più efficaci. Ci verranno a sfidare sotto questo aspetto e dovremo farci trovare pronti".