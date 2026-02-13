Sei Nazioni, Lamaro: "A Dublino sarà dura, dobbiamo migliorare rispetto alla Scozia"

L'Italia del Rugby riparte da Dublino per la seconda giornata del Sei Nazioni, dopo l'esordio vittorioso a Roma contro la Scozia. Capitan Michele Lamaro mette in guardia in compagni azzurri alla vigilia: "L'Irlanda ha avuto qualche giorno in più per allenarsi e vuole riscattare la sconfitta con la Francia, quindi sarà dura: dobbiamo prepararci al meglio ed essere pronti ad affrontare una battaglia. Noi vogliamo fare la nostra partita e provare ad avere continuità di prestazione".