Volley: sorteggiati i gironi dei Campionati Europei Under 22
La CEV ha da poco concluso il sorteggio per la composizione dei gironi dei Campionati Europei Under 22 femminili e maschili. Il torneo femminile è in programma dal 7 al 12 luglio a L'Aia (Olanda), mentre la rassegna continentale maschile si svolgerà invece dal 29 giugno al 4 luglio ad Albufeira (Portogallo). Le azzurrine sono state inserite nella Pool II insieme a Serbia, Polonia e Portogallo, mentre nella Pool I si affronteranno Olanda, Turchia, Ucraina e Spagna. Gli azzurrini sono stati inseriti nella Pool II insieme a Francia (campionessa in carica), Bulgaria e Repubblica Ceca, mentre nella Pool I si sconteranno invece Portogallo, Polonia, Ucraina e Israele.
Saranno otto le formazioni che parteciperanno a ciascuna rassegna continentale. Le squadre saranno divise in due raggruppamenti (Pool I e Pool II); si giocherà con la formula del round robin, dove le prime due classificate di ogni girone accederanno alle semifinali. Le manifestazioni proseguiranno poi con i match validi per l'assegnazione delle medaglie (finale 3/4° posto e finale 1/2° posto).