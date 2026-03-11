Basket, Messina a New York: "Il progetto Nba Europe una grande opportunità"

Riguardo al suo addio alla guida tecnica dell'Olimpia, l'anno scorso, dice di aver "capito che non potevo piu' fare quel lavoro, anche se mi piaceva il mio team e mi piacevano i miei giocatori. Avevamo gia' preparato un piano di successione con il mio primo vice assistente per l'anno successivo e abbiamo deciso di farlo subito". Introdotto dal Console Generale a New York Giuseppe Pastorelli, Messina traccia un parallelo tra il ruolo di allenatore e quello degli imprenditori e afferma che quando si pensa a un manager ci sono tre tipologie di persone: "quelle che hanno tutti gli elementi in mano, ma non funzionano, quelle che consumano tutti gli asset a loro disposizione, e infine chi mentre cerca i risultati sviluppa gli asset, e quando se ne va, il team continua a vincere perchè ne ha creati di nuovi. Ho sempre pensato che fosse una responsabilità per me non solo fare il meglio per il mio club in quel momento, ma creare un futuro".