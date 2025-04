Volley: Serie A1 maschile, al via finale Scudetto Trentino-Civitanova

La Cucine Lube Civitanova si affaccia alla sua decima Finale Scudetto della storia (in ventotto partecipazioni) forte di ben sette vittorie nelle precedenti nove e del successo in Coppa Italia ottenuto lo scorso gennaio a Bologna. La compagine allenata da Giampaolo Medei arriva a questa serie forte di una doppia qualificazione in rimonta rispetto a Milano nei quarti di finale (da 0-1 a 3-1) e Perugia in semifinale (da 0-2 a 3-2), situazioni che hanno offerto ancora maggior convinzione ad un roster molto rinnovato e ringiovanito rispetto al recente passato. Quella marchigiana è una squadra che può contare su una battuta sempre molto affilata (68 ace nel tabellone finale, 17 solo in gara 5 di giovedì ser in Umbria) e un muro che nei Play Off viaggia alla media di oltre 2,42 punti per set grazie a grandi interpreti del fondamentale come Chinenyeze, Bottolo e Nikolov, tutti decisivi contro la Sir Susa Vim. In ripresa, nonostante il recente infortunio alla mano, vi è il libero Balaso, che nelle ultime cinque partite è stato sostituito in starting six dal suo naturale sostituto Bisotto, ma che ha già visto il campo sia in gara 4 sia in gara 5.