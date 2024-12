Volley: sabato a Milano gli Stati Generali della pallavolo

Sabato 14 dicembre 2024, dalle ore 10.30, presso l'Innovation Campus di Milano, in via Lombardia 2/A a Peschiera Borromeo (MI), si terranno gli Stati Generali della Pallavolo: una grande occasione di confronto, dialogo, condivisione degli interessi, delle sinergie e degli obiettivi federali in materia di sviluppo dell'attività, coinvolgendo i rappresentanti territoriali del mondo federale. Attraverso gli Stati Generali della pallavolo, dunque, l'obiettivo sarà quello di tracciare le linee guida che possano orientare le politiche federali dei prossimi anni, affinché il volley italiano possa continuare a rivestire il ruolo di eccellenza mondiale e a consolidarsi sempre più come movimento di avanguardia, capace di intercettare le esigenze di una società in continua evoluzione. Oltre al presidente federale Giuseppe Manfredi interverranno, il segretario generale Stefano Bellotti, i CT delle nazionali maschili e femminili di pallavolo, Ferdinando De Giorgi e Julio Velasco, il presidente dell'Istituto Piepoli Livio Gigliuto, e l'Head of Institutional & Commercial Communications di FiberCop Cristiano Habetswallner. Nell'ambito della giornata di lavori ci sarà poi spazio anche per la tradizionale conferenza di fine anno, cui prenderanno parte il presidente Giuseppe Manfredi e i Direttori Tecnici delle Squadre Nazionali. Sarà inoltre possibile seguire i lavori degli Stati Generali in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo