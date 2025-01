Volley, presidenza Fipav: Manfredi candidato unico alle elezioni

Sono scaduti alle ore 12 i termini per la presentazione delle candidature per l'elezione del prossimo Consiglio Federale della Fipav, la cui elezione si terrà a Rimini il 22 e 23 febbraio 2025. A concorrere per la carica di presidente federale ci sarà un unico candidato: l'attuale numero 1 federale, Giuseppe Manfredi. Per ciò che riguarda il Consiglio Federale, invece, sono venti i candidati che si contenderanno i quattordici posti disponibili totali e così suddivisi per cariche: 2 vice presidenti, 8 consiglieri federali, 3 consigliere rappresentante atleta di cui 2 donne, 1 consigliere rappresentante tecnici. Con loro verrà eletto anche un presidente del collegio revisore dei conti. Questo l'elenco dei candidati. Presidente: Giuseppe Manfredi. Vicepresidenti: Massimo Sala, Elio Sità. Consiglieri federali: Vincenzo Ammendola, Davide Anzalone, Stefano Bianchini, Silvano Brusori, Andrea Burlandi, Giuseppina Cenedese, Letizia Genovese, Giuseppe Lomurno, Marco Mari, Giusy Piredda, Luigi Saetta, Silvia Strigazzi. Consiglieri rappresentanti atlete/i: Andrea Abbiati, Antonella Di Cesare, Chiara Di Iulio, Enrica Merlo. Consigliere rappresentante tecnici: Vincenzo Santomassimo. Presidente del collegio revisore dei conti: Vincenzo Marranzini, Gaetano Napolione.