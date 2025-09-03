Volley, Orro: "Abbiamo tenuto bene mentalmente, fatto passo in avanti"

"Questa con la Polonia è stata una partita molto impegnativa, abbiamo tenuto bene mentalmente giocando un'ottima partita senza mai dare all'avversario l'occasione di prendere in mano l'inerzia del match. In questo siamo state molto brave e secondo me abbiamo compiuto uno step avanti rispetto alle altre partite in cui in certe circostanze peccavamo in cinismo. Stavolta abbiamo giocato con grande sicurezza e questa attitudine dovrà caratterizzare anche la semifinale in attesa di conoscere chi sarà la nostra avversaria. Le nostre avversarie proveranno a superarci ma la nostra pazienza riesce sempre a non farci perdere il focus creando a nostra volta difficoltà sempre maggiori a chi ci sta di fronte. Questo è stato e deve essere il nostro punto di forza anche per il futuro". Lo ha detto Alessia Orro dopo il successo ottenuto dall'Italvolley femminile ai quarti di finale del Mondiale in corso in Thailandia.