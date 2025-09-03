Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Volley, Orro: "Abbiamo tenuto bene mentalmente, fatto passo in avanti"

03 Set 2025 - 19:49

"Questa con la Polonia è stata una partita molto impegnativa, abbiamo tenuto bene mentalmente giocando un'ottima partita senza mai dare all'avversario l'occasione di prendere in mano l'inerzia del match. In questo siamo state molto brave e secondo me abbiamo compiuto uno step avanti rispetto alle altre partite in cui in certe circostanze peccavamo in cinismo. Stavolta abbiamo giocato con grande sicurezza e questa attitudine dovrà caratterizzare anche la semifinale in attesa di conoscere chi sarà la nostra avversaria. Le nostre avversarie proveranno a superarci ma la nostra pazienza riesce sempre a non farci perdere il focus creando a nostra volta difficoltà sempre maggiori a chi ci sta di fronte. Questo è stato e deve essere il nostro punto di forza anche per il futuro". Lo ha detto Alessia Orro dopo il successo ottenuto dall'Italvolley femminile ai quarti di finale del Mondiale in corso in Thailandia.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

01:13
MCH RISSA IN CAMPO MLB MCH

Rissa durante Rockies-Giants di MLB: tre espulsi

01:39
MCH RECORD TUTA ALARE SALZMANN MCH

Salzmann, a 347 km/h in tuta alare

01:39
Sinner contro Musetti

Sinner contro Musetti

01:27
Ecco l'altra semifinale

Ecco l'altra semifinale

01:33
Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH RISSA IN CAMPO MLB MCH

Rissa durante Rockies-Giants di MLB: tre espulsi

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

MCH RECORD TUTA ALARE SALZMANN MCH

Salzmann, a 347 km/h in tuta alare

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:49
Volley, Orro: "Abbiamo tenuto bene mentalmente, fatto passo in avanti"
18:10
Tennis, US Open: "È un peccato che Sinner e Musetti si sfidino così presto"
09:48
Us Open: forfait di Vondrousova e Sabalenka in semifinale
08:19
Us Open: Djokovic batte Fritz, ora Alcaraz in semifinale
23:40
Ecco il Guaratiba Park, il nuovo autodromo di Rio de Janeiro