Us Open: forfait di Vondrousova e Sabalenka in semifinale

Aryna Sabalenka accede alla semifinale degli Us Open senza scendere neanche in campo, complice il ritiro di Marketa Vondrousova (campionessa a Wimbledon nel 2023) a causa di un infortunio. L'annuncio del forfait della tennista ceca è stato diffuso dalla Us tennis association (Usta), circa due ore prima del match. Vondrousova (ha spiegato Usta) è la prima giocatrice a concedere il walkover (ovvero il ritiro quando il match non è ancora iniziato) ai quarti di finale (e turni successivi) degli Us Open dal 1988, quando Steffi Graf ne beneficiò nella semifinale che avrebbe dovuto giocare con Chris Evert. In semifinale Sabalenka se la vedrà con l'americana Jessica Pegula in una riedizione della finale dello scorso anno, vinta dalla bielorussa.