Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Us Open: forfait di Vondrousova e Sabalenka in semifinale

03 Set 2025 - 09:48

Aryna Sabalenka accede alla semifinale degli Us Open senza scendere neanche in campo, complice il ritiro di Marketa Vondrousova (campionessa a Wimbledon nel 2023) a causa di un infortunio. L'annuncio del forfait della tennista ceca è stato diffuso dalla Us tennis association (Usta), circa due ore prima del match. Vondrousova (ha spiegato Usta) è la prima giocatrice a concedere il walkover (ovvero il ritiro quando il match non è ancora iniziato) ai quarti di finale (e turni successivi) degli Us Open dal 1988, quando Steffi Graf ne beneficiò nella semifinale che avrebbe dovuto giocare con Chris Evert. In semifinale Sabalenka se la vedrà con l'americana Jessica Pegula in una riedizione della finale dello scorso anno, vinta dalla bielorussa. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:33
Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

Scardina in lieve miglioramento: respira in modo autonomo, diminuiti i sedativi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
09:48
Us Open: forfait di Vondrousova e Sabalenka in semifinale
08:19
Us Open: Djokovic batte Fritz, ora Alcaraz in semifinale
23:40
Ecco il Guaratiba Park, il nuovo autodromo di Rio de Janeiro
22:20
Vela, The Ocean Race arriva a Genova con Helly Hansen
21:15
Ciclismo, GIVI-Bike all'Italian Bike Festival di Misano