L'Italvolley fa felice Velasco: "Non molliamo mai, la semifinale sarà ancora più dura"

03 Set 2025 - 20:34

"Vincere 3-0 contro una squadra così forte come la Polonia è molto importante. La squadra sta bene, le ragazze sono eccezionali per come si allenano ogni giorno. Sono concentratissime, non molliamo mai. E' una squadra molto equilibrata e ben bilanciata, questo è molto importante perché ci dà molta sicurezza. Oggi le ho viste molto bene". Lo ha detto ai microfoni Rai Sport il ct dell'Italvolley femminile Julio Velasco dopo il successo delle azzurre ai quarti di finale del Mondiale. "Adesso in semifinale sarà ancora più difficile, ora ci rilassiamo un attimo e poi pensiamo alla prossima - ha aggiunto - Vediamo quale sarà l'avversario, ma le ragazze stanno bene. Non è tanto quello che chiedo, è quello che loro sanno fare.

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:08
Formula 1, Hamilton: "Essere pilota Ferrari è la cosa più speciale di sempre"
20:34
L'Italvolley fa felice Velasco: "Non molliamo mai, la semifinale sarà ancora più dura"
19:49
Volley, Orro: "Abbiamo tenuto bene mentalmente, fatto passo in avanti"
18:10
Tennis, US Open: "È un peccato che Sinner e Musetti si sfidino così presto"
09:48
Us Open: forfait di Vondrousova e Sabalenka in semifinale