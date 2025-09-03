Tennis, US Open: "È un peccato che Sinner e Musetti si sfidino così presto"

"È sempre speciale assistere a una gara simile tra due italiani. Visto il momento di forma, è un peccato che arrivi così presto, poteva esserci anche più avanti. Ma stiamo vivendo un momento magico e non è scontato. Musetti ha fatto un salto mentale, resta sempre nella partita, Jannik vuole sempre migliorare. Sono due stili diversi, sarà una partita bellissima. Che bello averli insieme in Nazionale". Così il capitano dell'Italtennis, Filippo Volandri, a Sky Sport a poche ore dal derby tutto azzurro nei quarti degli Us Open tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.