Volley, Nations League uomini: riscatto dell'Italia, a Lubiana battuto il Brasile

Riscatto dell'Italia in Volleyball Nations League contro il Brasile. A Lubiana, per la terza gara della pool 6, gli azzurri hanno battuto i verdeoro con il punteggio di 3-1 (25-19, 25-23, 22-25, 25-23). La squadra di Ferdinando De Giorgi ha ottenuto quattro vittorie e 13 punti. Alla Stožice Arena di Lubiana presenta anche una delegazione della Nazionale italiana maschile di basket che ha supportato gli azzurri del volley. L'Italia osserverà domani 27 giugno un giorno di riposo dalle gare e tornerà nuovamente in campo domenica 28 giugno alle ore 20.30 per l'ultimo impegno della girone contro i padroni di casa della Slovenia. La gara sarà trasmessa in diretta su Dazn e VbTv. De Giorgi ha schierato la diagonale formata da Riccardo Sbertoli e Alessandro Bovolenta, Luca Porro e Mattia Bottolo gli schiacciatori, Giovanni Sanguinetti e Lorenzo Cortesia centrali e Laurenzano libero. Il Brasile di Bruno Rezende in campo con Darlan, Adriano, Judson, Cachopa, Lucarelli, Flavio e Maique libero. "Siamo contenti di questa vittoria per tanti motivi. Intanto la vittoria in se perché vogliamo cercare di entrare tra le prime 8 per la qualificazione alle finals. Poi un successo arrivato contro il Brasile è certamente importante per tanti motivi. Questa vittoria è arrivata dopo due sconfitte e ne avevamo davvero bisogno", ha commentato De Giorgi. "E' stata una bella partita come l'avevamo immaginata, loro sono una squadra molto fisica con campioni come Lucarelli e con loro è sempre bello vincere e ora pensiamo avanti. I ragazzi che sono entrati dalla panchina secondo me hanno dato una grande mano e poi hanno fatto la differenza e siamo stati bravi a giocare la palla alta e giocare di squadra", ha aggiunto Luca Porro.