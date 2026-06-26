Volley, Nations League uomini: riscatto dell'Italia, a Lubiana battuto il Brasile

26 Giu 2026 - 23:39
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Riscatto dell'Italia in Volleyball Nations League contro il Brasile. A Lubiana, per la terza gara della pool 6, gli azzurri hanno battuto i verdeoro con il punteggio di 3-1 (25-19, 25-23, 22-25, 25-23). La squadra di Ferdinando De Giorgi ha ottenuto quattro vittorie e 13 punti. Alla Stožice Arena di Lubiana presenta anche una delegazione della Nazionale italiana maschile di basket che ha supportato gli azzurri del volley. L'Italia osserverà domani 27 giugno un giorno di riposo dalle gare e tornerà nuovamente in campo domenica 28 giugno alle ore 20.30 per l'ultimo impegno della girone contro i padroni di casa della Slovenia. La gara sarà trasmessa in diretta su Dazn e VbTv. De Giorgi ha schierato la diagonale formata da Riccardo Sbertoli e Alessandro Bovolenta, Luca Porro e Mattia Bottolo gli schiacciatori, Giovanni Sanguinetti e Lorenzo Cortesia centrali e Laurenzano libero. Il Brasile di Bruno Rezende in campo con Darlan, Adriano, Judson, Cachopa, Lucarelli, Flavio e Maique libero. "Siamo contenti di questa vittoria per tanti motivi. Intanto la vittoria in se perché vogliamo cercare di entrare tra le prime 8 per la qualificazione alle finals. Poi un successo arrivato contro il Brasile è certamente importante per tanti motivi. Questa vittoria è arrivata dopo due sconfitte e ne avevamo davvero bisogno", ha commentato De Giorgi. "E' stata una bella partita come l'avevamo immaginata, loro sono una squadra molto fisica con campioni come Lucarelli e con loro è sempre bello vincere e ora pensiamo avanti. I ragazzi che sono entrati dalla panchina secondo me hanno dato una grande mano e poi hanno fatto la differenza e siamo stati bravi a giocare la palla alta e giocare di squadra", ha aggiunto Luca Porro.

Ultimi video

01:46
DICH MAURO FORTE BOXING NIGHT DICH

Forte: "Un onore difendere la cintura contro un bronzo olimpico"

01:24
DICH CECCON SETTECOLLI DICH

Ceccon deluso: "Gara nemmeno da commentare. Pronto per gli Europei"

03:56
DICH BARELLI PRES FEDERNUOTO DICH

Federnuto, Barelli: "Ceccon ci darà ancora tante soddisfazini"

00:31
Red Bull Cerro Abajo: domenica 28 giugno alle 17.25

Red Bull Cerro Abajo: domenica 28 giugno alle 17.25

02:49
CLIP RED BULL CERRO ABAJO 2025 - POV VINCITORE (ROGER VIEIRA) 24/06 SRV

Non chiudete gli occhi: il vincitore del Red Bull Cerro Abajo 2025 ha visto cose che…

00:32
PROMO 20 RED BULL CERRO ABAJO 22/06 SRV

Red Bull Cerro Abajo: domenica in diretta sul 20 la gara più folle del mondo

02:01
MCH MARQUEZ PROLUNGA CON DUCATI video libero da diritti MCH

Marquez, le prime parole dopo il rinnovo in Ducati

02:16
Schwazer vicino alla resa

Schwazer vicino alla resa

01:30
Padel Summer Cup 2026

Padel Summer Cup 2026: Il campionato a squadre dedicato al mondo TPRA

01:51
Golf nel nome di Vialli

Golf nel nome di Vialli: Zola e Antognoni ricordano il campione

04:07
DICH SCHWAZER 1TO1 ESCLUSIVA DICH

Schwazer e le nuove accuse di doping: "Sono innocente ma non mi difenderò più"

04:21
DICH SCHWAZER CONFERENZA STAMPA DICH

Schwazer: "Io sono innocente. Ma non mi difenderò più"

01:16
Schwazer, nuove accuse di doping

Schwazer, nuove accuse di doping

00:44
MCH PARATA HURRICANES NHL MCH

La parata degli Hurricanes vincitori della Nhl

02:36
Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

01:46
DICH MAURO FORTE BOXING NIGHT DICH

Forte: "Un onore difendere la cintura contro un bronzo olimpico"

I più visti di Altri Sport

PROMO 20 RED BULL CERRO ABAJO 22/06 SRV

Red Bull Cerro Abajo: domenica in diretta sul 20 la gara più folle del mondo

DICH SCHWAZER 1TO1 ESCLUSIVA DICH

Schwazer e le nuove accuse di doping: "Sono innocente ma non mi difenderò più"

CLIP RED BULL CERRO ABAJO 2025 - POV VINCITORE (ROGER VIEIRA) 24/06 SRV

Non chiudete gli occhi: il vincitore del Red Bull Cerro Abajo 2025 ha visto cose che…

DICH SCHWAZER CONFERENZA STAMPA DICH

Schwazer: "Io sono innocente. Ma non mi difenderò più"

MCH MARQUEZ PROLUNGA CON DUCATI video libero da diritti MCH

Marquez, le prime parole dopo il rinnovo in Ducati

DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:39
Volley, Nations League uomini: riscatto dell'Italia, a Lubiana battuto il Brasile
20:37
Golf, Joaquin Niemann leader dell'83° Open d'Italia
19:34
Nuoto, Settecolli: Sara Curtis firma il record europeo dei 50 dorso in 27"07
19:25
Tennis, Giorgio Armani Classic: vince Djokovic, Darderi perde con Lehecka
Leonardo Fioravanti
17:06
Dopo Sinner e Antonelli un altro italiano domina il mondo: Fioravanti è numero uno nel surf