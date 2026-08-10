Atletica, Dosso vola in finale nei 100 metri donne negli Europei di Birmingham

Zaynab Dosso ha chiuso in seconda posizione, con il tempo di 11"11 la sua seconda semifinale dei 100 metri nei Campionati Europei in corso di svolgimento a Birmingham, e si è pertanto qualificata direttamente per la finale prevista alle 22.50 ore italiane. Per la 27enne velocista azzurra di origini camerunensi, campionessa del mondo nei 60 metri indoor quest'anno a Torun, ci sarà quindi la possibilità di lottare per confermare quantomeno il bronzo conquistato nei campionati continentali disputati nel 2024 a Roma.