Basket: dopo 6 anni Shavon Shields lascia l'Olimpia Milano

09 Lug 2026 - 17:16
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Shavon Shields lascia dopo sei anni all'Olimpia Milano. Lo comunica lo stesso club milanese ricordando che il giocatore danese ha "il primato di punti segnati in EuroLeague, dieci trofei vinti, uno scudetto conquistato da MVP, la stagione delle Final Four, momenti duri - due infortuni seri - e tanti bellissimi con la perfetta chiusura del Triplete con l'ovazione all'Arco della Pace. Tutte le grandi storia finiscono prima o poi. Quella di Shavon Shields però continuerà oltre la sua permanenza a Milano, incancellabile". L'Olimpia "lo ringrazia e gli augura il meglio per il suo futuro".

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