Volley: Nations League, Italia supera Cuba e si qualifica per le Finals

L'Italia è qualificata alle Finals di VNL 2026, in programma a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 agosto. Altra vittoria, la terza consecutiva a Osaka e l'ottava complessiva al termine delle tre week di VNL, per l'Italia guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi. Gli azzurri hanno superato oggi all'Asue Arena Cuba per 3-1 (17-25, 25-19, 25-21, 25-17). Con questa vittoria, la nazionale azzurra sale dunque a otto successi (26 punti) e al quarto posto momentaneo in classifica. Al termine di tutte le gara verrà stilata la classifica finale utile per l'abbinamento dei quarti di finale in Cina.
Un successo arrivato grazie alla testa e alla tecnica di questa nazionale, capace di farsi trovare sempre pronta nei momenti chiave. Nella gara contro Thondike e compagni, gli azzurri hanno perso il primo set e poi in rimonta hanno conquistato i successivi tre. Una crescita importante per il gruppo guidato da De Giorgi, ritrovatosi al completo soltanto da due settimane e che lascia ben sperare in vista del rush finale in Cina. Per la partita di oggi il commissario tecnico De Giorgi ha confermato il sestetto che ha battuto ieri l'Argentina con in Giannelli e Romanò in diagonale, Lavia e Bottolo schiacciatori, Mati e Sanguinetti al centro, Balaso libero. Dall'altra parte della rete Cuba si è schiarato con: Gonzalez, Simón, Lopez, Yant, Thondike, Wilson e Garcia libero