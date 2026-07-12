Volley: Nations League femminile, Italia supera Cina in rimonta

12 Lug 2026 - 16:55
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L'Italia ha sconfitto la Cina per 3-2 (25-19; 21-25; 22-25; 25-12; 15-12) chiudendo la fase preliminare della Nations League di volley femminile con dieci vittorie sulle dodici partite disputate nel massimo torneo internazionale itinerante. Le azzurre di Velasco concludono in seconda posizione alle spalle degli Usa e si apprestano ora alle Final Eight che metteranno in palio il trofeo. Le campionesse olimpiche di Parigi 2024 torneranno in scena a Macao (Cina) dal 22 al 26 luglio, ai quarti di finale affronteranno la settima classificata, una tra il Giappone e l'Olanda.

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