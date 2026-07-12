Volley, Italia: convocati 13 azzurri per collegiale a Cavalese

Torna al lavoro in Val di Fiemme il secondo gruppo di atleti, che si ritroverà domani, lunedì 13 luglio a Cavalese, dove resterà fino a domenica 19 luglio per una nuova settimana di preparazione. Il primo gruppo, come noto, è invece in Giappone, impegnato nella Week 3 della Volleyball Nations League, in programma a Osaka dal 15 al 19 luglio. Questo l'elenco completo dei 13 azzurri convocati in Val di Fiemme da domani, lunedì 13 luglio: (palleggiatori) Mattia Boninfante, Paolo Porro; (centrali) Francesco Comparoni, Lorenzo Cortesia, Leandro Mosca; (schiacciatori) Tim Held, Giulio Magalini, Alessandro Michieletto, Mattia Orioli, Federico Roberti; (opposto) Kamil Rychlicki, Tommaso Guzzo; (libero) Domenico Pace.