Volley, Italia: convocati 13 azzurri per collegiale a Cavalese

12 Lug 2026 - 17:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Torna al lavoro in Val di Fiemme il secondo gruppo di atleti, che si ritroverà domani, lunedì 13 luglio a Cavalese, dove resterà fino a domenica 19 luglio per una nuova settimana di preparazione. Il primo gruppo, come noto, è invece in Giappone, impegnato nella Week 3 della Volleyball Nations League, in programma a Osaka dal 15 al 19 luglio. Questo l'elenco completo dei 13 azzurri convocati in Val di Fiemme da domani, lunedì 13 luglio: (palleggiatori) Mattia Boninfante, Paolo Porro; (centrali) Francesco Comparoni, Lorenzo Cortesia, Leandro Mosca; (schiacciatori) Tim Held, Giulio Magalini, Alessandro Michieletto, Mattia Orioli, Federico Roberti; (opposto) Kamil Rychlicki, Tommaso Guzzo; (libero) Domenico Pace.

Ultimi video

00:40
Morello, annuncio a sorpresa: "Combatterò per l'Ebu Gold, è l'occasione della vita"

Morello, annuncio a sorpresa: "Combatterò per l'Ebu Gold, è l'occasione della vita"

00:18

Shaq fa il dj in Belgio: show tra il pubblico

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

01:39
DICH CERVELLI (BASEBALL) DICH

Cervelli: "Il sangue italiano è un orgoglio"

00:26
hypersail

Ferrari Hypersail vuole ridefinire la navigazione oceanica in modo green

01:23
Il Papà di Cobolli: "Vi spiego i suoi segreti"

Il papà di Cobolli: "Vi spiego i suoi segreti"

50:59
Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

53:39
Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

01:10
Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

02:03
Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

01:00
Rossetti: "Tanti sacrifici e impegno per essere qui"

Rossetti: "Tanti sacrifici e impegno per essere qui"

00:37
"Tira fuori le p***e, devi solo attaccare": Faraoni, la carica del fratello Mattia dall'angolo

"Tira fuori le p***e, devi solo attaccare": Faraoni, la carica del fratello Mattia dall'angolo

31:49
Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

00:40
Morello, annuncio a sorpresa: "Combatterò per l'Ebu Gold, è l'occasione della vita"

Morello, annuncio a sorpresa: "Combatterò per l'Ebu Gold, è l'occasione della vita"

I più visti di Altri Sport

Conor McGregor contro Max Hollway

Conor McGregor, ritorno horror: si fa male dopo 69" | Piange anche Drake

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Esclusiva Binaghi

Binaghi: "Il tennis in chiaro su Mediaset la notizia più bella che c’è"

Il Papà di Cobolli: "Vi spiego i suoi segreti"

Il papà di Cobolli: "Vi spiego i suoi segreti"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:55
Atletica, Ali si rilancia: 10"09 sui 100 in California
17:23
Volley, Italia: convocati 13 azzurri per collegiale a Cavalese
16:55
Volley: Nations League femminile, Italia supera Cina in rimonta
15:04
Wimbledon, Buonfiglio a Londra per assistere alla finale Sinner-Zverev
14:26
Tour: allarme caldo, il sindacato ciclisti chiede modifiche future sugli orari