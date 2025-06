Volley, Nations League donne: Italia arrivata ad Hong Kong per la week 2

Le azzurre sono sbarcate in Cina per la week 2 di Volleyball Nations League. Alle ore 6 locali l'Italia è atterrata all'aeroporto internazionale di Hong-Kong dove da mercoledì 18 giugno si alzerà il sipario sulla Pool 5 di Volley Nations League 2025. Bulgaria (18 giugno alle 7.30 italiane), Thailandia (19 giugno alle 11.30 italiane), Giappone (20 giugno alle 14.30 italiane) e le padrone di casa della Cina (22 giugno alle 14 italiane) saranno le avversarie della nazionale guidata dal CT Julio Velasco che si presenta nella Pool 5 forte del secondo posto in classifica generale alle spalle del Giappone (stesso numero di vittorie ma con 1 punto in più). La week di Hong-Kong sarà ufficialmente presentata domani, martedì 17 giugno, nel corso della consueta conferenza stampa di lancio a cui parteciperà la centrale azzurra Sarah Fahr.