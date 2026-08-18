Volley: Mondiali U17, domani esordio Azzurrini contro Romania

18 Ago 2026 - 16:08
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L'Italia è pronta per i Mondiali U17 maschili che andranno in scena a Doha (Qatar) dal 19 al 29 agosto. Gli azzurrini di coach Francesco Conci affrontano questa competizione dopo la vittoria della medaglia d'oro dei pari categoria nel 2024 quando la delegazione italiana vinse la finale per la medaglia d'oro contro l'Argentina al tie break e diventò campione del Mondo del primo torneo di categoria organizzato dall'FIVB per gli Under 17. Novità degli ultimi giorni: la composizione dei gironi è stata modificata in seguito alla mancata partecipazione di Stati Uniti, Giappone, Repubblica Ceca e Porto Rico. Il numero delle Nazionali partecipanti è quindi passato da ventiquattro a venti e la formula della prima fase è stata riorganizzata. Non più sei gironi da quattro squadre, ma cinque raggruppamenti composti da quattro formazioni ciascuno. La manifestazione arriva per il gruppo di coach Conci dopo un'estate di collegiali e allenamenti a Camigliatello Silano (CS), al termine di una serie di amichevoli contro Egitto, Polonia, Qatar e Iran. L'Italia è inserita nel la pool B: esordio il 19 agosto contro la Romania, il 21 agosto sfida all'India e il 23 agosto match contro Cuba. Questi i 14 convocati: Samuele Filippi (Diavoli Rosa); Gianmarco Cravea (Marino Pallavolo); Stefano Fantoni, Alessandro Ferrero (Volley Sassuolo); Federico Guiotto (Trentino Volley); Mattia Alexi Maiocchi, Michele Mangini, Samuele Monti, Andrea Rizzo, Samuele Storini, Niccolò Strada (Volley Milano); Luka Stankovic, Matteo Talevi (Volley Lube); Giorgio Tamagnini (Sir Safety Perugia). 

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