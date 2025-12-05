Vela: Thorpe parteciperà alla Sydney-Hobart

Dal grande nuoto alla grande vela su uno yacht di lusso. Ian Thorpe, campione australiano, ha annunciato la sua partecipazione alla regata Sydney-Hobart, al via il 26 dicembre e nota per le sue difficoltà. Cinque volte medaglia d'oro ai Giochi, Thorpe si è unito all'equipaggio del supermaxi LawConnect nel tentativo di vincere la terza edizione consecutiva dell'iconica regata, rivelando di essersi preparato segretamente per la brutale classica delle acque blu. "Ho trascorso la mia vita dentro e intorno all'acqua, ma questa è una prova completamente diversa, mentalmente e fisicamente", ha detto il 43enne campione, che farà il suo debutto in regata. "Entrare a far parte del team LawConnect è un'opportunità per mettermi alla prova, imparare qualcosa di nuovo ed essere parte di un'incredibile tradizione sportiva australiana". Oltre 130 yacht partiranno da Sydney il 26 dicembre per l'80a edizione dell'evento, dirigendosi lungo la costa orientale australiana prima di affrontare il famigerato Stretto di Bass verso la capitale dello stato della Tasmania, Hobart. Spesso può essere una regata selvaggia di 628 miglia nautiche, con due velisti che l'anno scorso hanno perso la vita in incidenti separati, mentre le barche venivano colpite da venti di burrasca e onde gigantesche.