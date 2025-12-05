Logo SportMediaset

Sport invernali: Fisi Trento, al via stagione con 952 gare e 5 eventi Cdm

05 Dic 2025 - 08:44

Fisi Trento ufficializza il calendario agonistico 2025-2026: 231 manifestazioni, 952 gare per 12 discipline invernali, 5 eventi di Coppa del mondo, un Mondiale junior e 4 gare di Coppa Europa. Per le competizioni di Cdm apre Pinzolo il 19 e 20 dicembre con il massimo circuito di telemark, a seguire il 3 e 4 gennaio la 20esima edizione del Tour de Ski della Val di Fiemme in forma preolimpica. Il 7 gennaio, nuova collocazione in calendario per la 3Tre di Madonna di Campiglio, slalom speciale maschile in notturna e poi nella ski area San Pellegrino il 30 e 31 gennaio è riconfermata la due giorni di Coppa del mondo di ski cross nel Park Monzoni, con l'atteso Simone Deromedis all'ultima gara prima della sfida a cinque cerchi. La Val di Fassa ospiterà ancora la Coppa del mondo femminile sulla pista La VolatA di Passo San Pellegrino. Nelle giornate di sabato 7 marzo si svolgerà la discesa libera, il giorno successivo il superG. La novità della stagione riguarda l'approdo, per la prima volta, di un evento di campionato mondiale sull'Alpe Cimbra. Dal 27 al 29 marzo la Polisportiva Alpe Cimbra organizzerà infatti l'appuntamento iridato dello snowboard parallelo riservato alle categorie juniores. Sei gli appuntamenti di Campionato italiano a Predazzo e Lago di Tesero con i tricolori assoluti e open di salto e combinata nordica il 20 e 21 dicembre ed è stato riconfermato l'appuntamento con i Campionati italiani mixed team e sprint a San Martino di Castrozza il 10 e 11 gennaio. Doppio evento tricolore per lo snowboard il 4 e 5 marzo con lo slopestyle e il big air a Madonna di Campiglio per tutte le categorie e il 14 marzo sul Monte Bondone con in palio i titoli di Rail sempre assoluti, giovani e children. Per lo sci di fondo si concluderà poi la stagione con i Campionati italiani under 14 che si svolgeranno a Passo Cereda.

