Volley, Mondiali femminili: Azzurre a Bangkok, sabato ottavi con la Germania

Riparte da Bangkok il cammino iridato della nazionale italiana femminile di volley. Dopo aver archiviato la prima fase del Campionato del Mondo a Phuket con tre vittorie in altrettante partite disputate (Slovacchia, Cuba e Belgio) nella Pool B, le azzurre sono giunte nella capitale thailandese dove dal 29 agosto al 7 settembre si disputerà la fase a eliminazione diretta del Mondiale. L'Italia scenderà in campo sabato 30 agosto alle ore 12 italiane (diretta Rai 2 e Dazn) contro la Germania nella sfida valida per gli ottavi di finale. Da domani mattina capitan Danesi e compagne inizieranno a lavorare per preparare nel migliore dei modi il match con le tedesche allenate dal ct italiano, Giulio Bregoli.