Pugilato: Tricolore Superwelter il 25 ottobre a Villafranca

28 Ago 2025 - 21:27

"Il Match per il vacante titolo italiano Superwelter Mohammed Graich vs Damiano Falcinelli avrà luogo a Villafranca di Verona il prossimo 25 ottobre". Con questo comunicato via social la Federboxe (Fpi) ufficializza la data della rivincita dell'incontro per il titolo tricolore dello scorso 25 luglio sul ring collocato in piazza Broletto a Mantova che è finito con un verdetto di parità. Per questo la corona di campione nazionale non è stata assegnata e, appunto il 25 ottobre, Greich e Falcinelli torneranno ad affrontarsi. Peer Greich, nato in Marocco a Marrakesh ma che vive e si allena da tempo nel veronese si tratterà di un match da disputare praticamente 'in casa'. Falcinelli, romano, già in passato è stato campione italiano.

