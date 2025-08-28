Sci di fondo: azzurri juniores in raduno a Pinzolo

Dal 30 agosto al 5 settembre prossimi si ritroveranno a Pinzolo la squadra junior e gli atleti di interesse nazionale per uno stage atletico di una settimana. I convocati dal dt giovani Paolo Rivero sono: Federico Pozzi, Nicolò Bianchi, Marco Pinzani, Alessio Romano, Luca Ferrari, Daniel Pedranzini, Luca Pietroboni, Marie Schwitzer, Vanessa Cagnati, Marta Bellotti, Caterina Milani, Edoardo Trombetta, Dante Barp, Giacomo Barale, Thomas Maestri, Francesco Romagna, Mattia Marinoni, Claire Frutaz, Chiara Doliana, Emma Schwitzer, Alice Leoni, Clara Facchini e Martina Bisson. L'allenamento sarà guidato dai tecnici: Matteo Benta, Stefano Corradini, Francesca Baudin, Corrado Vanini, Mattia Bosin e Bjorn Angerer. Lo psicologo sarà Manuel Toscano e il medico Stefano Righetti.