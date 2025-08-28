Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Vela, The Ocean Race: per domattina previsto l'arrivo a Nizza

28 Ago 2025 - 22:20

Dopo una notte lunga, lenta e afosa, con poco vento e andature portanti lungo la costa nord dell'isola, i sette IMOCA di The Ocean Race Europe stanno ora beneficiando di condizioni più fresche e veloci, avanzando di bolina larga verso un waypoint al largo della costa francese. Team Biotherm di Paul Meilhat (FRA) resta al comando, ma solo dopo aver respinto un attacco costante durante la notte da parte di Holcim-PRB (SUI) di Rosalin Kuiper. Le due barche si sono affrontate da vicino, strambando più volte lungo la spettacolare costa maiorchina. Pur essendo stati fianco a fianco per tutta la notte, è stato l'equipaggio francese a interpretare meglio la transizione verso i venti più forti, riuscendo così a portare a 11 miglia il proprio vantaggio a mezzogiorno. Alle loro spalle, il gruppo degli inseguitori si è allungato: ci sono poco più di 50 miglia tra Allagrande Mapei (ITA) di Ambrogio Beccaria, terzo, e Team AMAALA (SUI) di Alan Roura, settimo. Le condizioni torride del Mediterraneo stanno rendendo la vita a bordo più dura per equipaggi che hanno avuto pochissimo riposo dall'uscita da Cartagena, martedì, sulla rotta verso Nizza. Il vento leggero notturno non ha affatto alleggerito il lavoro: continue regolazioni, scelte tattiche, ripetuti cambi di vele di prua per ottimizzare le prestazioni in una brezza instabile. "Non so quante volte abbiamo cambiato la vela di prua - forse cinque o sei - è davvero tanto lavoro per l'equipaggio", raccontava stamattina Paul Meilhat. Carolijn Brouwer, da Holcim-PRB, descriveva così le condizioni a bordo: "Caldo, appiccicoso, sudato - ma divertente". "È piuttosto intenso", aggiungeva.

"È difficile mantenersi idratati e si consumano molte calorie, quindi stiamo cercando di mangiare molto per recuperare energie. Navigare lungo la costa nord di Maiorca è stato bellissimo. Ci siamo avvicinati moltissimo a riva - c'era abbastanza profondità - e nello stesso tempo eravamo in lotta con Team Biotherm per vedere chi poteva spingersi più vicino a terra". L'arrivo di venti più consistenti ha accelerato l'andatura della flotta mentre si avvicina alla costa francese, in prossimità dell'isola di Porquerolles. Ma con previsioni di un nuovo calo del vento questa sera, gli equipaggi dovranno adattarsi ancora una volta. "Avvicinandoci a Porquerolles il vento tornerà a calare, quindi dovremo tornare alle vele più grandi", confermava Brouwer. "Non credo che riusciremo a riposare molto. Sarà intenso dall'inizio alla fine, ma lo sapevamo: è quello che abbiamo scelto". Con meno di 300 miglia ancora da percorrere in questa terza tappa - che include il passaggio intorno alla solitaria roccia della Giraglia, all'estremo nord della Corsica - Team Biotherm mantiene il comando. Ma nessuno a bordo - né altrove nella flotta - dà nulla per scontato, vista l'imprevedibilità del clima estivo mediterraneo.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

I più visti di Altri Sport

DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:00
Biathlon: Vittozzi influenzata, assente ai campionati italiani estivi
22:20
Vela, The Ocean Race: per domattina previsto l'arrivo a Nizza
22:19
Us Open: multa a Medvedev di 42.500 dollari
21:27
Pugilato: Tricolore Superwelter il 25 ottobre a Villafranca
20:05
Sci di fondo: azzurri juniores in raduno a Pinzolo