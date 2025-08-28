Logo SportMediaset
Us Open: multa a Medvedev di 42.500 dollari

28 Ago 2025 - 22:19

Daniil Medvedev è stato multato di 42.500 dollari per condotta antisportiva e abuso di racchetta in seguito al suo sfogo durante gli US Open di domenica. La multa al tennista russo ammonta a quasi il 40% dei 110.000 dollari di montepremi vinti al primo turno del Grande Slam a Flushing Meadows. Il ventinovenne è stato multato di 30.000 dollari per condotta antisportiva e di 12.500 dollari per uso improprio della racchetta. Durante la sconfitta del russo al primo turno contro Benjamin Bonzi a New York, il francese stava servendo per la partita e, mentre si preparava a giocare la sua seconda battuta, un fotografo è entrato in campo.L'interruzione ha spinto l'arbitro Greg Allensworth a restituire a Bonzi la prima di servizio, scatenando la rabbia di Medvedev.

