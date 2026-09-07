Us Open: Shelton ai quarti trova Alcaraz, avanti anche Tiafoe

07 Set 2026 - 08:30
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Americani protagonisti nella notte agli Us Open. Frances Tiafoe e Alex Michelsen si affronteranno nei quarti di finale, mentre Ben Shelton affronterà il campione in carica Carlos Alcaraz. Tiafoe, numero 11 del seeding, ha battuto il russo Daniil Medvedev, numero 7 ed ex campione a New York, con il punteggio di 7-6 (1), 6-4, 7-6 (6). Alex Michelsen ha invece sconfitto l'argentino Tomas Martin Etcheverry (27) per 7-6 (6), 6-4, 6-4. Infine Ben Shelton, numero 8 del seeding, ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas vper 6-2, 6-3, 6-4. Gli Stati Uniti stanno facendo un vero e proprio tentativo di porre fine al loro lungo digiuno di titoli del Grande Slam. L'ultimo americano vincitore di un Major maschile è stato Andy Roddick proprio a Flushing Meadows nel 2003. 

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