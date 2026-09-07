Us Open, Alcaraz: "Giocato quattro partite meravigliose, me le sono godute"

"Mi sento bene, stiamo facendo le cose giuste. Siamo venuti senza aspettative, per goderci la competizione. Credo di aver giocato quattro partite meravigliose, ce le siamo godute al massimo. Ho sensazioni molto positive". Lo ha detto Carlos Alcaraz a SuperTennis dopo la vittoria contro Tommy Paul negli ottavi di finale degli Us Open. "Quando ho vinto il mio primo Slam qui non avevo neanche 19 anni - ha aggiunto - Da allora ho fatto tante esperienze, si prova a migliorare, a crescere. Sicuramente sono maturato in tanti aspetti e in campo si vede. So cosa fare quasi in ogni momento, vedo le cose con più chiarezza". "Sono davvero contento di vedere quale sia il mio livello in questo momento. Sai, battere Tommy Paul è sempre un ottimo riscontro per capire a che punto sei, e sono davvero felice di tutto quello che ho fatto oggi. Penso di aver risposto molto bene. Ho letto molto bene la partita oggi, sapevo cosa dovevo fare in ogni momento, usando le soluzioni giuste al momento giusto. Sono davvero contento e spero di riuscire a continuare così", ha detto successivamente in conferenza stampa. Sul prossimo avversario, ancora Alcaraz ha concluso: " Shelton è un giocatore davvero potente. Penso che sappia sfruttare il pubblico, le persone che lo sostengono, soprattutto quando gioca qui in casa. Sono entusiasta di giocare i quarti di finale. Devo essere pronto".