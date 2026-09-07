F1, il papà di Antonelli: "Impresa Kimi inaspettata, a Monza tanti italiani han tifato per lui"

"Nessuno se lo aspettava, siamo arrivati a Monza pensando a portare a casa dei punti. Poi una macchina perfetta, una sua prova superlativa ed è arrivato un risultato che nessuno poteva immaginarsi". Così Marco Antonelli, papà di Kimi, racconta il trionfo del figlio nel Gran Premio d'Italia a Monza, ospite ai microfoni di 'Radio anch'io sport' su Radio1. "Ora è importante restare con i piedi per terra, la realtà non deve mai scapparti di mano perchè per ottenere risultati non devi mai fermarti e adagiarti sugli allori. Siamo contenti che il popolo italiano ci tenga nel loro cuore insieme alla Ferrari, quello che abbiamo visto a Monza ieri con tanti ragazzi tifare per Kimi è stato bellissimo", ha aggiunto. "Nessuno si aspettava una ascesa così rapida, ma Toto Wolff era stato chiaro: 'un anno di esperienza, uno di risultati e uno per iniziare a vincere'. Diciamo che abbiamo bruciato un po' le tappe, ma grazie a Toto", ha detto. "Kimi in Ferrari? Oggi la Mercedes ha una grande macchina, ma magari in futuro anche la Ferrari ne avrà una come è stato in passato. Nessun pilota può vincere senza una grande macchina", ha detto.