Volley: la Tunisia di Placì campione d'Africa, vola alle Olimpiadi 2028

La Tunisia guidata dal tecnico italiano Camillo Placì è campione d'Africa di pallavolo e conquista il pass diretto per i Giochi di Los Angeles 2028. Nella finale del campionato africano, disputata al Palazzo dello Sport di El Menzah a Tunisi, le Aquile di Cartagine hanno battuto il Camerun per 3-0 (25-22, 25-18 e 25-19). Per la nazionale tunisina si tratta del dodicesimo titolo continentale, record della competizione, conquistato al termine di un torneo chiuso senza sconfitte. La squadra di Placì, che nello staff può contare anche sull'italiano Antonello Andriani, aveva superato la fase a gironi senza perdere set, quindi eliminato il Ruanda 3-0 nei quarti e il Marocco 3-1 in semifinale. Protagonista della finale Oussama Ben Romdhane, autore di 19 punti, con 12 attacchi vincenti, quattro ace e tre muri. Ali Bongui ha aggiunto altri 11 punti. Il successo consegna alla Tunisia il posto riservato all'Africa nel torneo olimpico di Los Angeles. Per la nazionale nordafricana sarà l'ottava partecipazione ai Giochi, dopo aver mancato Parigi 2024. Il miglior risultato resta il nono posto ottenuto proprio a Los Angeles nel 1984. Il torneo africano assegnava anche tre posti per la competizione mondiale del 2027 in Polonia: oltre alla Tunisia si sono qualificate il Camerun e l'Algeria, che nella gara per il bronzo ha battuto il Marocco 3-0.