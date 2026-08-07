Europei nuoto, Pellacani rientra in Italia con azzurri dei tuffi: "Emozione immensa"

07 Ago 2026 - 15:48
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"E' un'mozione è immensa, ancora forse devo realizzare, lo farò probabilmente nei prossimi giorni". Sono le parole di Chiara Pellacani, al suo arrivo all'aeroporto internazionale di Fiumicino, di rientro dai Campionati Europei di nuoto a Parigi, dove ha vinto cinque medaglie d'oro nei tuffi. Con lei anche Elisa Pizzini con cui si è aggiudicata la medaglia d'oro nel sincro da tre metri, e tutta la squadra azzurra dei tuffi fra cui Stefano Belotti, Sara Jodoin di Maria, Raffaele Pelligra, Simone Conte, Matteo Santoro, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. Ad accogliere Chiara Pellacani, i rappresentanti del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, guidati dal tenente colonnello Gabriele Di Paolo. "Dedico l'ultima medaglia a tutte le persone che mi hanno seguito da casa e all'Italia, perché amo il nostro paese e ho amato tantissimo tutto il supporto e sostegno che ho sentito in queste gare - ha detto Chiara Pellacani -. Questo risultato ha un significato bellissimo per tutto lo sport italiano, spero di aver portato in alto il nostro Paese e per me questo ha un grandissimo significato. Per me la cosa più importante è condividere questi momenti con le persone che ho accanto e che mi hanno sostenuta durante questo percorso. I risultati poi verranno e si vedrà". Il segreto della sua naturalezza e della serenità nonostante questo incredibile risultato sono il frutto di un lavoro nel tempo. "Ho trovato un equilibrio fra il lavoro e la determinazione e anche il riposo. Con gli anni ho capito quanto per me è importante avere periodi in cui stacco completamente mentalmente e questo equilibrio è quello che mi riesce a far andare avanti" ha concluso.

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