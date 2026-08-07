Tennis: Jasmine Paolini salta Cincinnati

Jasmine Paolini non giocherà il Wta 1000 di Cincinnati, in programma in Ohio dal 13 al 23 agosto. L'azzurra, ferma da Wimbledon per un problema al piede sinistro (che non le ha permesso di giocare neanche i tornei di Washington e di Toronto), lo ha annunciato con una storia su Instagram: "Abbiamo deciso di non partecipare nemmeno al torneo di Cincinnati. Dopo la finale dello scorso anno, non vedevo l'ora di tornare, ma il mio obiettivo è essere pronta al 100% per lo US Open e per il resto della stagione. Grazie per il sostegno".