Ciclismo: Giro Polonia, Christen la spunta su strappo finale e vince quinta tappa

Il 22enne elvetico Jan Christen si aggiudica la quinta tappa del Giro di Polonia 2026, con partenza a Opole e arrivo a Kocierz Resort (218,9 chilometri). Sullo strappo conclusivo ha staccato il gruppo a due chilometri dal traguardo. E' stato ripreso e passato dal tedesco Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) a meno di 500 metri dalla fine ma l'evetico ha trovato la forza di batterlo allo sprint. Terzo posto per il francese Louis Barrè (Team Visma - Lease a Bike). Ottavo Alberto Bettiol davanti a Christian Scaroni e Matteo Sobrero. In classifica generale resta al comando l'olandese Bert Lemmen (Team Visma-Lease a Bike).