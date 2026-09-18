Volley: Italia a Torino per ottavi Europei, Michieletto "Siamo in crescita"

Conquistato l'accesso agli ottavi di finale da prima del girone A, con cinque vittorie in altrettante gare giocate tra Napoli e Modena, la Nazionale maschile è arrivata oggi sotto la Mole per preparare al meglio la sfida in programma domenica 20 settembre alle ore 21.05 al PalaVela contro la Danimarca. "Siamo in costante crescita e nell'ultima partita il coach ha dato spazio anche a coloro che avevano giocato meno e quindi questo dà una marcia in più a tutti per avere il ritmo gara - le parole di Alessandro Michieletto - Adesso, con le partite da dentro o fuori, sarà importante l'apporto di tutti e vedo un livello di gioco della nostra squadra molto alto. Penso che siamo a buon punto e con le gare giocate contro Cechia e Slovenia, abbiamo affrontato avversarie di alto livello. Adesso è vietato sbagliare. Giocheremo contro la Danimarca e l'attenzione dovrà essere altissima, anche perché siamo in una nuova città e non dobbiamo distrarci".