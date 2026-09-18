F1, parte la prevendita per i biglietti del GP di Monza 2027

Dopo l’annuncio del calendario del Mondiale di F1 del 2027, che ha fissato dal 3 al 5 settembre la data del prossimo Gran Premio d’Italia, prende ufficialmente il via oggi la prevendita dei biglietti per la 98ª edizione dell’appuntamento italiano, pronta a riportare il format Sprint nel Tempio della Velocità.
Si parte con la fase di prevendita riservata ai titolari di Carta American Express, che dal 17 settembre e fino alle ore 11 del 24 settembre potranno acquistare in anticipo i biglietti per il GP d’Italia 2027.
Durante questa prima fase sarà inoltre possibile usufruire della promozione Fidelity, dedicata ai Titolari di Carta American Express® che hanno acquistato un biglietto per il GP d’Italia 2026. Per loro è previsto uno sconto dell’8% sul prezzo di listino del biglietto 2027, utilizzando il Sigillo Fiscale (S.F.) del biglietto acquistato per l’edizione 2026.
A partire dalle ore 12 di giovedì 24 settembre la vendita sarà aperta a tutti, con l’avvio della General Sale. Anche in questa fase sarà disponibile la promozione Fidelity per tutti coloro che hanno acquistato un biglietto per il GP d’Italia 2026. Lo sconto dell’8% potrà essere utilizzato fino all’8 ottobre 2026, per un periodo di 14 giorni dall’apertura della vendita generale.
Per usufruire della Fidelity è necessario selezionare la voce “Fidelity 8%” nella sezione promozioni e inserire il codice a 16 caratteri del Sigillo Fiscale (S.F.) riportato sul biglietto GP 2026. Ogni Sigillo Fiscale dà diritto allo sconto su un biglietto per il GP d’Italia 2027 e può essere utilizzato una sola volta. La promozione sarà valida sia durante la prevendita American Express® sia durante la General Sale.
Con l’apertura della prevendita prende così il via il percorso verso il GP d’Italia 2027, in programma dal 3 al 5 settembre, che porterà il pubblico verso la 98ª edizione di uno degli appuntamenti più attesi del calendario iridato.