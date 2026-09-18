F1, parte la prevendita per i biglietti del GP di Monza 2027

Per usufruire della Fidelity è necessario selezionare la voce “Fidelity 8%” nella sezione promozioni e inserire il codice a 16 caratteri del Sigillo Fiscale (S.F.) riportato sul biglietto GP 2026. Ogni Sigillo Fiscale dà diritto allo sconto su un biglietto per il GP d’Italia 2027 e può essere utilizzato una sola volta. La promozione sarà valida sia durante la prevendita American Express® sia durante la General Sale.