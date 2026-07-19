Volley, il ct De Giorgi: "Vittoria su Cuba non facile, raggiunto l'obiettivo"

19 Lug 2026 - 12:25
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"Non era semplice battere Cuba. Loro sono una delle squadre più talentuose, con giocatori tecnicamente molto forti. È stata una prova molto positiva da questo punto di vista". Cos' il ct dell'Italvolley, Ferdinando De Giorgi, dopo l'ottava vittoria in Nations League che qualifica gli azzurri alle Final Eight in Cina, al via il 29 luglio. "Idealmente quest'ultima partita l'abbiamo giocata con tutti i ragazzi che hanno partecipato a queste tre settimane di torneo. Abbiamo utilizzato 24 giocatori e quindi il raggiungimento di questa finale è stato il risultato di un lavoro corale di tutti - ha proseguito il ct -. Oggi bisognava concretizzare gli obiettivi e la posizione in classifica e chi siamo riusciti".

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