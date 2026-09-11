Basket, Emejuru: "Semplice scegliere BC Roma, qui per giocare ad alto livello e crescere"

"Per me è stato semplice scegliere Roma. Volevo una squadra nella quale continuare a crescere come giocatore e competere ad alto livello. Vogliamo migliorare come squadra e costruire la giusta intesa, siamo concentrati sullo sviluppo della chimica di squadra e sul trovare la giusta sintonia. È un sistema nuovo e il gruppo è composto da giocatori nuovi, quindi il nostro obiettivo ora è continuare a crescere insieme". Sono queste le parole di Giovanni Emejuru, nuovo centro di BC Roma e della Nazionale, nel corso della presentazione a Roma. Nato a San Severino Marche il 21 dicembre del 2002 da genitori di origine nigeriana e cresciuto tra Inghilterra e Stati Uniti, Emejuru ha completato il percorso NCAA con East Carolina, prima di conquistare la maglia dell'Italia con la quale conta già sette apparizioni. Proprio a Roma ritroverà il compagno in azzurro Mannion con il quale Emerjuru ha "avuto l'onore di giocare insieme per la nazionale italiana, quindi parliamo abbastanza spesso. Giocare con la Nazionale maggiore è un onore. Il livello è davvero molto alto e, ogni volta che vengo convocato sento di migliorare come giocatore. Credo quindi che potrò portare qui tutto ciò che ho imparato", conclude il centro azzurro. BC Roma partirà in giornata alla volta di Matera per prendere parte al Trofeo Basilicata, in programma il 12 e il 13 settembre, insieme a Napoli Basketball, Pallacanestro Varese e Basket Scafati 1969.